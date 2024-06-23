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Bartın'da 2 Katlı Bir Evin Bahçesinde Yangın Çıktı

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Bartın'ın Kutlubeyyazıcılar köyünde bulunan 2 katlı bir evin bahçesinde çıkan yangın, evin mutfağına ve çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın nedeniyle fenalaşan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın tamamen söndürüldü ve nedeni araştırılıyor.

Bartın'da 2 katlı bir evin bahçesinde başlayan yangın, evin mutfağına ve çatısına sıçradı.

Edinilen bilgiye Bartın'ın Kutlubeyyazıcılar köyünde bulunan 2 katlı bir evin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evin mutfağına ve çatıya sıçrayan alevler nedeniyle büyük panik yaşandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken, yangın nedeniyle fenalaşan bir kişiye ise olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Alev topuna dönen ev, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda tamamen söndürüldü. Ekipler, maddi hasara neden olan yangının kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürürken, yangının doğalgaz tesisatından kaynaklandığı tahmin ediliyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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