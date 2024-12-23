Bartın'da 12 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddası: 3 Kişi Tutuklandı
Bartın'ın Ulus ilçesinde, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 41, 21 ve 16 yaşındaki 3 kişi gözaltına alındı. Şikayet üzerine işlemleri tamamlanan şahıslar, mahkemece tutuklandı.
Bartın'ın Ulus ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesinde 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.C. (41), A.E. (21) ve S.E. (16) gözaltına alındı. Çocuğun ve ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından Ulus Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BARTIN