Bartın'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Bartın'ın merkez ilçesine bağlı bir köyde kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu, S.K. ve Ö.Ç. tarafından kaçırıldıktan sonra cinsel istismara uğradığını söyledi. İfadeler üzerine gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Bartın'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Merkez ilçeye bağlı bir köyde 12 yaşındaki kızının kaybolması üzerine, babası durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, çocuğun, aynı köyde yaşayan S.K. (61) ve Ö.Ç. (24) tarafından kaçırıldığını belirledi.

Zanlıların, metruk binada olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda, kayıp kız çocuğu ile S.K. ve Ö.Ç'yi bir arada buldu.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuk, şüphelilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Gözaltına alınan S.K. ve Ö.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.