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Bartın Çevre Yolunda Kazalar Sürekli Devam Ediyor

Bartın Çevre Yolunda Kazalar Sürekli Devam Ediyor
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Bartın'da çevre yolunda son iki saatte yaşanan iki kaza, sürücüleri endişelendiriyor. Hava koşulları ve yolun gizli buzlanması nedeniyle sık sık kaza meydana geliyor. Sürücüler, kazaların önüne geçilmesi için hızlı çözüm talep ediyor.

Bartın'da kazaların sıkça yaşandığı çevre yolunda bugün de 2 saat içerisinde 2 ayrı araç kayarak yoldan çıktı. Kazaların önüne geçilemediği yolda sürücüler, soruna hızlı çözüm bulunmasını istiyor.

Bartın Çevre Yolu'nun Ebu Derda Türbesi yakınlarındaki yaklaşık 800 metrelik kısmında şehir merkezine gidiş yönünde sık sık kazalar yaşanıyor. Hava sıcaklığının belli derecenin altına düştüğü yolda yaz kış sürekli kaza meydana geliyor. Aynı günde art arda 2 kazanın da görüldüğü yolda, bir ay içerisinde yaşanan kaza sayısı 15'e ulaştı. Kazaları birçok sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken araçlarda maddi hasar meydana geliyor. Aynı yolda bugün de 2 saat içerisinde 2 ayrı araç kayarak yoldan çıktı. Kazalarda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Geçici çözümlere rağmen kazaların önüne geçilemediğini kaydeden sürücüler, soruna hızlı çözüm bulunmasını talep etti.

Gizli buzlanma tespit edildi

Sürücülerin kabusu olan yolda Bartın Valisi Nurtaç Arslani karayolları yetkilileri ve ilgili kurum amir müdürleri ile 10 Ocak'ta inceleme yaptı. Arslan ve beraberindekilerin incelediği yolda ışıklı ikaz ve uyarı tabelaları konulurken, yapılan araştırmalarda ise yolun güneş almaması, yağmur ve su sızıntıları gibi nedenlerden yolda gizli buzlanma meydana geldiği belirlendi. Bunun üzerine kayganlığı olmayacak yeni bir yol yapımı kararı alındı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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