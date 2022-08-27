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Bartın 3. sayfa haberi... Bartın ırmağında bulunan cesedin kimliği belirlendi

3. Sayfa Haberleri

Bartın 3. sayfa haberi... Bartın ırmağında bulunan cesedin kimliği belirlendi

Bartın bölgesinden gelen habere göre Bartın'da ırmak yüzeyinde bulunan erkek cesedinin 10 gün önce görev yaptığı askeri birlikten firar eden M.K.E.'ye ait olduğu tespit edildi.

Bartın'da ırmak yüzeyinde bulunan erkek cesedinin 10 gün önce görev yaptığı askeri birlikten firar eden M.K.E.'ye ait olduğu tespit edildi.

Kemerköprü mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde oturan ve Bartın Irmağı çevresinde koku fark eden vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından bölgede inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde ırmak yüzeyinde cesetle karşılaşan ekipler cesedin sudan çıkarılması için çalışma başlattı.

Irmak yüzeyindeki ceset Bartın Belediyesine ait cankurtaran botuyla kıyıya taşınmasının ardından halat yardımıyla 10 metrelik yamaçtan çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin 10 gün önce görev yaptığı askeri birlikten firar eden M.K.E.'ye ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bartın 3. Sayfa Haberler

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