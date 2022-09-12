Bartın 3. sayfa haberi... Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bartın'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü özel ekip dedektiflerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 kişi gözaltına alındı. Bartın'ın Çakırkadı köyünde ikamet eden M.K. isimli şahsın evinde, bahçesinde ve eklentilerinde yapılan aramada boyları 50 cm ile 1 metre arasında değişen 15 kök kenevir bitkisi olduğu değerlendirilen bitki, boyu 3.5 metre uzunluğunda skunk olduğu değerlendirilen 1 kök bitki ve yaklaşık 1,5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. - BARTIN