Barselona'da Küresel Sumud Filosu Protestosu: Polis Biber Gazı Kullandı

İspanya'nın Barselona kentinde binlerce gösterici Küresel Sumud Filosu'na saldırıyı protesto etti. Polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

İspanya'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı nedeniyle gerçekleştirilen protesto gösterileri, Cuma akşamı ikinci gününde devam etti. Katalonya özerk bölgesinin başkenti ve en büyük şehri Barselona'da binlerce kişi, Gazze'ye giden insani yardım filosunun engellenmesini protesto etmenin yanı sıra İspanya hükümetine İsrail ile ilişkilerini kesme çağrısı yaptı. Göstericiler, "İsrail ile bağları koparalım" ve "İsrail'i boykot et" yazılı iki büyük pankart eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sırasında bazı göstericiler "Özgür Filistin" sloganının yazılı olduğu pankartlar, bazıları ise Gazze'de yaralanan ve sakat kalan çocukların fotoğraflarını taşıdı.

Yürüyüş güzergahındaki Via Laietana caddesindeki bazı işletmeler, İsrail'in suçlarına ortak oldukları suçlamasıyla boya bombaları ile saldırıya uğradı. İsrail'i desteklemekle suçlanan şirketlere ait mağazaların camlarına Filistin'e destek sloganları yazıldı. Bir fast food restoranı ise, günün erken saatlerinde protestoların hedefi olduğu için kapandı. Gösterinin sona erdiği Barselona limanı yakınlarında bazı göstericilerin polis hattına çeşitli cisimler atmasının ardından polisle göstericiler arasında gerginlik yaşandı ve polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Cuma günü erken saatlerde de binlerce öğrenci, Universitat Meydanı'ndan Drassanes Meydanı'na kadar yürüyerek İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Barselona'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı üzerine dün de gece geç saatlere kadar devam eden protesto gösterisi gerçekleştirilmiş ve gösteriye yaklaşık 15 bin kişi katılmıştı. Onlarca kişi geceyi Drassanes Meydanı'nda geçirmiş ve katılımcılar, İspanya hükümeti İsrail ile ticari ilişkilerini kesene ve İsrail, Gazze'ye insani yardım koridoru açana kadar meydanda kamp yapacaklarını duyurmuştu.İsrail'in Filistinlilere yardım ulaştırma ve yasa dışı deniz ablukasını kırmak amacıyla Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na askeri müdahale gerçekleştirmesi, Avrupa ve dünya genelinde tepki ve protestolara neden olmuştu. - MADRİD