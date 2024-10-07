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Baro Başkanından Sıla Bebek Açıklaması: İhmali Olanlar Yargı Önüne Çıkacak

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Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Sıla Yeniçeri bebeğin ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Olayın sürecini titizlikle takip ettiklerini belirten Gürcün, ihmali olanların yargı önüne çıkarılacağını ifade etti. Ayrıca, çocuk ve kadına yönelik artan şiddete karşı toplumsal bir mücadele çağrısı yaptı.

Baro Başkanından Sıla Bebek açıklaması: "Olayın gelişmesinde ihmali olan kim varsa yargı önüne çıkartıp hesap vermesini sağlamak istiyoruz"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Sıla Yeniçeri bebeğin ölümüne ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gürcün, olayın ardından baro olarak süreci titizlikle takip ettiklerini belirterek, ihmali olanların yargı önüne çıkartılacağını vurguladı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Sıla Yeniçeri bebeğin ölümüne ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Maalesef Sıla bebeğimiz melek oldu. Çok üzgünüz, tüm halkımıza başsağlığı diliyorum. 30 gün boyunca bebeğimizin sağlık durumu hakkında sürekli bilgi aldık. Bu süreçte emek gösteren başhekimlik başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Tedaviye cevap vermeyen bebeğimiz bugün yaşamını kaybetti. Bu nedenle çok üzgünüz ama şunu biliyoruz: Tekirdağ Barosu olarak yargı sürecini kararlılıkla takip edeceğiz. İlk günden beri dosyayı büyük bir titizlikle izliyoruz. Bu olayın yargılama sürecinde şüphelilerin en ağır cezayı almasını sağlayacağız. Adaletimize ve yargımıza güveniyoruz. Ancak bu tür olayların tekrarlanmaması için sivil toplum kuruluşlarımızın, barolarımızın ve kamu kurumlarımızın birlikte mücadele etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizde son zamanlarda çocuğa ve kadına yönelik artan şiddetin sonlandırılması için topyekün bir mücadele gerekiyor. Bu mücadeleyi de hep birlikte yapmalıyız. Sıla bebeğimiz için çok üzgünüz ve davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Son olarak belirtmek isterim ki, bu tür davalarda özellikle yargılanan kişilerle ilgili süreci de takip ediyoruz, ancak olayın tüm gelişimine bakmak gerekiyor. Olayın gelişmesinde ihmali olan kim varsa yargı önüne çıkartıp hesap vermesini sağlamak istiyoruz. Hukuku savunurken bu konuyu da dikkate alacağız, bunun da bilinmesini isteriz."

HLD-

Baro Başkanından Sıla Bebek Açıklaması: İhmali Olanlar Yargı Önüne Çıkacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa

Sivil Toplum Tekirdağ Politika 3-sayfa Sağlık Hukuk Çocuk Yargı Bebek

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