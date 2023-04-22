Bariyerlere saplanan otomobil paramparça oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de otomobil bariyerlere saplanarak parçalandı. Kazada otomobil devrilmesin diye tahtalar ile araba sabitlenirken, sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza D-100 Karayolu Kapıcı Sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'den Sakarya istikametine seyir halinde olan Yağız U. İdaresinde 35 ZC 627 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri saplanarak parçalandı. Kazayı görenler hemen kazazedenin yardımına koşarken, otomobil devrilmemesi için tahtalar ile sabitleme çalışması yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan sürücü Yağız U.'yu bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan sürücü Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol otomobilin kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Polis ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE