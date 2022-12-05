Bariyerlere çarpıp yan yatan otomobil hurdaya döndü 3. Sayfa Haberleri Bariyerlere çarpıp yan yatan otomobil hurdaya döndü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki otomobil beton bariyerlere çarparak yan yattı. Bariyerlere çarpıp yan yatan otomobil hurdaya döndü KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki otomobil beton bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü yaralandı. Kaza, Çiftlik Mahallesi D-130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki 54 LC 006 plakalı Ford marka otomobil, beton bariyerlere çarparak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar, otomobilin içinden çıkamayan sürücünün yardımına koştu. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü H.D.'yi otomobil içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. H.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle otomobil hurdaya döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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