Bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Recep ArslantaşYönetimindeki 77 ABK 707 plakalı hafif ticari araç, Şehitler mahallesi kavşağı mevkiinde kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç ardından takla atarak şarampole yuvarlandı. Yan duran araçtaki sürücü ile yanındaki yolcu Çağla Arslantaş yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.