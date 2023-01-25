Bariyerlere çarpıp devrilen tır 70 metre sürüklendi: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Bariyerlere çarpıp devrilen tır 70 metre sürüklendi: 1 yaralı Halı yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı Devrilen tırın dorsesindeki halılar yol kenarına savruldu Kocaeli'de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan halı yüklü tır devrildi. Bariyerlere çarpıp devrilen tır 70 metre sürüklendi: 1 yaralı Halı yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı Devrilen tırın dorsesindeki halılar yol kenarına savruldu KOCAELİ - Kocaeli'de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan halı yüklü tır devrildi. Yaklaşık 70 metre sürüklenen tırın sürücüsü yaralandı, dorsede yüklü halılar ise yol kenarına saçıldı. Kaza, gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyol İstanbul istikameti Derince geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A idaresindeki 27 ADS 815 plakalı Mercedes Marka halı yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen tır, yaklaşık 70 metre sürüklenerek durabildi. Kazada sürücü E.A yaralanırken, dorsede yüklü halılar ise yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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