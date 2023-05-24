Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Akören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ü. (25) idaresindeki 07 ALR 459 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardında bariyerlere çarparak dururken, sürücü ise yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile M.Ü., olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR