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Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu Ömer Gecek Termal tesisleri girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ş., (26) idaresindeki 43 SP 813 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan ardından orta refüje girip bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce ileri savrulan S.Ş., yaralandı. Kazanın ardında çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye sevk edilen 112 Acil servis ambulansı ile üniversite hastanesine kaldırılan S.Ş., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Termal Ömer 3. Sayfa Haberler

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