Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Çorum'un Sungurlu ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Çorum'un Sungurlu ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, Sungurlu- Çorum karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan 34 TM 3807 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Takla atan otomobil su kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sungurlu Çorum 3. Sayfa Haberler

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