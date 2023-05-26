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Bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Ç. (19) idaresindeki 03 HC 069 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü G.Ç., yaralandı. Yaralanan sürücüsü ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Tragger 3. Sayfa Haberler

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