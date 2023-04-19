Bariyerlere çarpan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Devrilen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye camı kırılarak çıkardı

Kaza sebebiyle trafikte uzun araç kurdukları oluştu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarparak devrildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden aracın ön camı kırılarak çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine seyir halinde olan S.K idaresindeki 11 AAY 460 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmemesi neticesinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç devrilirken, sürücü S.K ise araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerince aracın ön camı kırılarak sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansa alınarak Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Öte yandan kaza sebebiyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik bir süre tek şeritten verilirken kazalı aracın kaldırılmasıyla trafik yeniden normal seyrine döndü.