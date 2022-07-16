Bariyerlere çarpan araç takla attı: 4 kişi yaralandı Kocaeli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere ardından tünel ayağına çarparak takla attı. Kocaeli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere ardından tünel ayağına çarparak takla attı. 4 kişinin yaralandığı kazada araç kullanılamaz hale geldi. Kaza, İzmit ilçesi Seka Büyük Tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç.G. idaresindeki 41 HH 986 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce bariyerlere ardından da tünel ayağına çarparak takla attı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan M.Ç.G., G.A., M.B. ve E.T. isimli yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Kocaeli Tragger 3. Sayfa Haberler

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