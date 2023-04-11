Bariyerlere çarpan araç alev aldı: 2 yaralı

Sivas'ta virajı aldığı sırada bariyerlere çarpan otomobil alev aldı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Ankara karayolu Sivas yönü Köklüce mevkide meydana geldi. O.B. idaresindeki 60 DR 342 plakalı BMW marka otomobil, viraja girdiği sırada yağışlı havanın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Otomobil bir süre sonra motor kısmından alev almaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yanan araç Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırıldı. - SİVAS