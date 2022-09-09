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Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

D.A. idaresindeki 34 VJ 4108 plakalı otomobil, İsmetpaşa mevkisinde refüje çarptı.

Kazada sürücü D.A. ile M.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - 3. Sayfa

Eskipazar Karabük 3. Sayfa Güncel Haberler

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