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Bariyere çarpan otomobil ürücüsü yaralandı

Bariyere çarpan otomobil ürücüsü yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Konya - Antalya D-695 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mustafa Akbulut'un kullandığı 42 AHN 221 plakalı otomobil, Taşkesiği Mahallesinde yağmur sebebiyle kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa Akbulut, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Akbulut Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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