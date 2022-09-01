Bariyere çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Safranbolu- Karabük karayolu Kireç Kuyu mevkiinde meydana geldi. Berkay D. yönetimindeki 78 ABC 126 plakalı kamyonet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre sonra durabilen kamyonetteki sürücü ile yolcu olarak bulunan Samet D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK