Kağıthane'de boşanma aşamasında olduğu eşini barışma teklifini reddetmesi üzerine bıçaklayarak öldüren sanık 'kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan oy çokluğuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmanın ardından vefat eden Sultan Barut'un annesi, 'Hiç yoktan kızımın kanı yerde kalmadı, adalet yerini buldu' dedi.

Barışmayı reddeden eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Acılı anne: "Hiç yoktan kızımın kanı yerde kalmadı, adalet yerini buldu"

İSTANBUL - Kağıthane'de boşanma aşamasında olduğu eşini barışma teklifini reddetmesi üzerine bıçaklayarak öldüren sanık 'kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan oy çokluğuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmanın ardından vefat eden Sultan Barut'un annesi, "Hiç yoktan kızımın kanı yerde kalmadı, adalet yerini buldu" dedi.

Kağıthane'de 14 Ocak 2023'de boşanma aşamasında olduğu eşi Sultan Barut'u barışma teklifini reddetmesi üzerine yanında getirdiği bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli Şener Barut (28)'un yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Şener Barut ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya vefat eden Sultan Barut'un annesi, babası ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı. Duruşmada müşteki anne ile baba, şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanık Şener Barut'un cezalandırılmasını talep etti.

"Korktuğum için kaçtım çünkü dışarıda kadına vursan darp ediyorlar"

Bu olaylar olduğu için çok üzgün ve pişman olduğunu söyleyen sanık Barut savunmasında, "Bu olayın olması çocukları elimden tamamen kaybetmeme sebep oldu. Benim Zonguldak'tan gelme amacım tamamen çocuklarımı almaktı ve çocuklarımın da annesiz büyümemesi için, eşimin de kötü yola düşmemesi için çaba sarf etmekti. Kendimi kaybetmiştim, bir anlık öfkeydi. Olay yerinden tepki görmemek için, korktuğum için kaçtım çünkü dışarıda kadına vursan darp ediyorlar. Korktum ve karakola sığındım. Eşimle defalarca barışmak istedim, ondan başka kimsem yoktu. Beni sevdiğini biliyordum, bana zarar gelmesini istemiyordu. Bıçağı da bu yüzden aldım, amacım 'ben sensiz yaşayamam' diyerek onu korkutmak ve kendime batırmaktı. Tartışma çıkınca, anneme ve ölmüşlerime küfür edince bir anlık öfkeye kapıldım. Pişmanım" şeklinde konuştu.

"Bu olayların buraya geleceğini bilseydim İstanbul'a adım atmazdım"

Daha sonra son sözü sorulan sanık, "Pişmanlığımı belirtmek isterim, bu olayların gerçekten buraya gelmesini hiç istemezdim. Çocuklarımı, eşimi kazanmak amacıyla çalışıyordum. Bu olayların buraya geleceğini bilseydim İstanbul'a adım atmazdım" dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şener Barut'u 'kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan oy çokluğuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme başkanı karşı oy kullandı

Ayrıca mahkeme başkanı, sanığın olaydan önce yaptığı internet yayınını ve yayınla bağlantılı olarak bir süre geçtikten sonra marketten bıçak satın almasını ve eyleme gitmesini bir bütün olarak değerlendirerek sanık hakkında 'tasarlama' suçunun da uygulanması gerektiğini düşündüğünü belirterek verilen karara karşı oy kullandı.

"Hiç yoktan kızımın kanı yerde kalmadı, adalet yerini buldu"

Duruşmanın ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında açıklama yapan ölen Sultan Barut'un annesi Neriman Ovaç, "Adalet yerini buldu. Bu şahıs içeride yatsın, benim için çok güzel oldu. Hiç yoktan kızımın kanı yerde kalmadı, adalet yerini buldu" ifadelerini kullandı.