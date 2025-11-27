Haberler

Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da bir kişinin aralarındaki husumeti sonlandırmak için buluştuğu kuzenini silahla vurarak öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya'da bir kişinin aralarındaki husumeti sonlandırmak için buluştuğu kuzenini silahla vurarak öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kuzenini tabancayla vuran zanlının, tekrar geri dönüp yerde yatan kuzenine defalarca ateş ettiği görüldü.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak'taki apart otelin kafesinde 25 Kasım'da meydana gelen olayda yabancı uyruklu Imad Almograbi ile akrabası olan Doğan Duman, aralarındaki husumeti sonlandırmak için bir araya gelmiş, çıkan kavgada Imad Almograbi tabancayla Doğan Duman'a ateş etmişti. Vücuduna çok sayıda merminin isabet ettiği yabancı uyruklu Doğan Duman hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 07 CAH 724 plakalı otomobille kaçan Imad Almograbi ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri gözaltına alınan Almograbi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Şarjörü değiştirip geri dönmüş

Öte yandan olay yerinde 22 boş kovanın bulunduğu olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kafeden çıkan Doğan Duman'a kuzeni Imad Almograbi'in arkasından şarjör bitene kadar ateş ettiği, ardından yanından ayrılıp tekrar geri dönerek yerde hareketsiz şekilde yatan kuzenine tekrar defalarca ateş ettiği görüldü. - ANTALYA

