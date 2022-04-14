Barışma teklifini kabul etmediği için öldürüldü

GİRESUN - Giresun'un Aksu mahallesinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen İrem Kostakoğlu cinayetinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Kostakoğlu, barışma teklifini kabul etmediği için eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.

Aksu Mahallesi TOKİ konutlarında bugün öğlen saatlerinde İrem Kostakoğlu'nun silahla vuran erkek arkadaşı Yunus Emre Albayrak aynı silahla intihar ederek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Giresun'da Yunus Emre Albayrak'ın, İrem Kostakoğlu'nu ayrıldıktan sonra barışma teklifini kabul etmediği için öldürdüğü ortaya çıktı. Aksu mahallesi TOKİ konutlarındaki bir dairede ailesiyle yaşayan İrem Kostakoğlu evine giderken kendisini takip eden eski erkek arkadaşı Yunus Emre Kostakoğlu tarafından başından vurularak hayatını kaybetti. Daha sonra aynı silahla kendi intihar eden katil zanlısı Yunus Emre Albayrak, ağır yaralandı. Silah sesine merdivenlere koşan komşuları tarafından polise bilgi verildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralı Yunus Emre Albayrak'ı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma aldı. Olay yerinde hayatını kaybeden İrem Kostakoğlu ise, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan yakınları ise genç kızın yakınları fenalık geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.