Haberler

Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde Kaybolan Çocuğun Cesedi Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kaybolan 13 yaşındaki Munaf Mahmud el-Halef'in cesedi, 6 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından bulundu. Şanlıurfa Arama Kurtarma ekipleri tarafından sulama kanalında bulunan çocuğun cesedi, Tel Abyad sağlık ekiplerine teslim edildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sulama kanalına düşen 13 yaşındaki çocuğun cesedi 6 gün sonra Şanlıurfa Arama Kurtarma ekibi tarafından bulundu.

Barış Pınarı Harekatı bölgesi Hamam Türkmen beldesinde Munaf Mahmud el-Halef (13) isimli çocuk 6 gün önce sulama kanalında kayboldu. Çocuğu arama kurtarma çalışmalarına Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri de dahil oldu. Sulama kanalında devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda ŞUAK ekipleri kayıp çocuğun cansız bedenine ulaştı. ŞUAK ekibi çocuğun cesedini Tel Abyad şehrinin sağlık ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, Tel Abyad Şehri Yerel Konseyi, ŞUAK ekibine arama kurtarma çalışmalarına verdiği destekten dolayı teşekkür mesajı yayımladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
Gana'da askere alım izdihamında 6 kişi hayatını kaybetti

Askere alım başvurusunda izdiham çıktı: 6 kişi hayatını kaybetti
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor

Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor
İBB iddianamesinde yeni detaylar! Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal'ın da hapsi isteniyor

İBB iddianamesinde yeni detaylar! İki ünlü ismin hapsi isteniyor
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Paraya para demeyecek! İşte Roberto Mancini'nin yeni takımı

Paraya para demeyecek! İşte Mancini'nin yeni takımı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Dursun Özbek'ten Eren Elmalı hakkında olay yaratacak sözler

Dursun Özbek'ten bahis oynayan Eren hakkında olay yaratacak sözler
Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı hastaneden bu kareyi paylaştı: Gecenin sonu
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.