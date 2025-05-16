Barış Görüşmeleri Sırasında Gazze Eylemi

Barış Görüşmeleri Sırasında Gazze Eylemi
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Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Türkiye, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin barış masasında olduğu sırada, iki kadın işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstermek amacıyla eylem gerçekleştirdi. Kadınlar, 'Özgür Gazze, özgür Filistin' sloganlarıyla protestoda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önünde Türkiye, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin barış masasında olduğu esnada 2 kadın, işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstermek amacıyla eylem gerçekleştirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kurulmuş, görüşmelerin ilk etabı Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşmişti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin sona ermesinin ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısına geçilmişti. Yaklaşık 3 saat aradan sonra Rusya ve Ukrayna'nın aynı masada buluştuğu görüşme esnasında 2 kadın işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstermek amacıyla eylem gerçekleştirdi. Kadınlar, ellerinde Filistin bayraklarıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önüne oturdu. "Özgür Gazze, özgür Filistin" sloganları atan kadınlara polis ekipleri güvenlik amacıyla müdahale etti. Polis ekiplerine direnen kadınlar, alandan uzaklaştırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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