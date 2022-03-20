Barın deposundan sandalye çalarken suçüstü yakalandılar - Haberler

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Barın deposundan sandalye çalarken suçüstü yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Barın deposundan sandalye çalarken suçüstü yakalandılar

Antalya'da bir barın deposundan demir sandalye çalan 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Antalya'da bir barın deposundan demir sandalye çalan 2 kişi, suçüstü yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alınırken üstlerinden uyuşturucu madde de çıktı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat ilçesi, Side Mahallesi, Kumköy Turizm Bölgesinde faaliyet gösteren B. S. Bar isimli işletmeye ait depodan siyah renkli demir sandalyeleri çalan T. A. ve S. G. isimli şahıslar suç üstü yakalandı.

Şüpheli şahısların yapılan üst aramasında yaklaşık 2 gram eroin uyuşturucu maddesi ve 2 gram taş eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hırsızlık suçundan gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler ise işletme müdürüne teslim edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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