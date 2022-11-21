Bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı, yağış doluya dönüştü, sokaklar dere gibi aktı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'da akşam saatlerinde dolu ile karışık şiddetli yağış etkili oldu.

Bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı, yağış doluya dönüştü, sokaklar dere gibi aktı

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'da akşam saatlerinde dolu ile karışık şiddetli yağış etkili oldu. Koltuk değnekleriyle dereye dönüşen yolu karşıya geçmeyen vatandaş, yakınları tarafından karşıya geçirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini bir anda gösterdi.

Şimşekler eşliğinde etkisini gösteren sağanak yağış bir anda şiddetlenirken, adeta gökyüzünden bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Şiddetli yağış ilerleyen dakikalarda dolu ile karışık devam ederken Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde birçok sokak adeta dereye dönüştü. Sağanak yağış esnasında yolda ve cadde aralarında bulunan birçok sürücü ise ilerlemekte güçlük çekti.

Koltuk değnekleriyle mahsur kaldı

Şiddetli yağış sırasında dışarıda koltuk değnekleri desteği ile yürüyen bir vatandaş dereye dönüşen yolu karşıya geçmek isterken mahsur kaldı. Vatandaş, tek başına karşıya geçmeyince yakınlarının yardımıyla karşıya geçirildi.