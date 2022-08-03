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Baraka alev alev yandı

- Baraka alev alev yandı Kocaeli'de alevlere teslim olan baraka kısa sürede kullanılmaz hale geldi.

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- Baraka alev alev yandı

KOCAELİ - Kocaeli'de alevlere teslim olan baraka kısa sürede kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Gölcük ilçesi İcadiye köyünde bulunan barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Y.'ye ait barakada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Barakadan yükselen alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın neticesinde baraka kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ardacan Uzun - 3. Sayfa

Kocaeli Gölcük 3. Sayfa Haberler

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