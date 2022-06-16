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Baraka alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Baraka alev topuna döndü Sakarya'nın Geyve ilçesinde alev topuna dönen baraka itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Baraka alev topuna döndü

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde alev topuna dönen baraka itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan barakada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, barakada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Baraka adeta alev topuna dönerken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, barakanın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Saçar - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler

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