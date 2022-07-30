Barajda mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı Tunceli'de baraj gölünde teknenin karaya oturması sonucu mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı. Tunceli'de baraj gölünde teknenin karaya oturması sonucu mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Suda mahsur kalan vatandaşlarımızın imdadına jandarma ekiplerimiz yetişti. Pertek ilçemizde baraj gölü üzerinde teknelerinin karaya oturması sebebiyle mahsur kalan vatandaşlarımız, Pertek Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerimiz tarafından kurtarıldı" denildi. - TUNCELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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