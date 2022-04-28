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Barajda bulunan cesedin kimliği belli oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Barajda bulunan cesedin kimliği belli oldu

Niğde'de öldürülüp Akkaya barajı kenarına bırakılan erkek cesedinin kimliği belli oldu.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de öldürülüp Akkaya barajı kenarına bırakılan erkek cesedinin kimliği belli oldu.

Niğde'de öldürülüp Akkaya barajı kenarına bırakılan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Cinayete kurban gittiği belirlenen şahsın 47 yaşındaki İbrahim Çinioğlu olduğu öğrenildi. Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro ekipleri cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cinayet, Niğde, 3. Sayfa, Haberler

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