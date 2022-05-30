Barajda balık tutan kardeşlerden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu - Haberler

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Karaçay Barajı'na balık tutmaya giden iki kardeşten biri kurtarıldı, diğeri kayboldu.

Alınan bilgiye göre, dün 15 yaşındaki Berat Tandır ve 12 yaşındaki kardeşi Arda Tandır, Karaçay Barajı'na balık tutmaya gitti. Boğulma tehlikesi geçiren Arda Tandır vatandaşların fark etmesi üzerine sudan çıkarılıp sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılırken kardeşi Berat Tandır ise su içerisinde yapılan aramada bulunamadı.

Berat Tandır'ı bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Hastaneye kaldırılan Arda Tandır'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa