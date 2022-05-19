Baraja düşerek mahsur kalan karaca kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baraja düşerek mahsur kalan karaca kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Baraja düşerek mahsur kalan karaca kurtarıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde baraja düşerek mahsur kalan karaca, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde baraja düşerek mahsur kalan karaca, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyü Karadere Barajına karaca düştüğü ihbarını alan ekipler, harekete geçti. Karadere Barajına düşen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ile Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin koordinasyonuyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Barajdan kurtarılan karaca, sağlık kontrolünden geçirilerek doğal yaşam alanına geri bırakıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kastamonu, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title