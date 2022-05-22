Baraj kapakları açıldı, vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı - Haberler

Batman'da baraj kapaklarının açılmasıyla aniden çayda su seviyesi yükseldi. Mahsur kalan bir vatandaş, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından halat yardımıyla boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, saat 14.00 sıralarında su tahliyesi nedeniyle Batman Baraj kapakları açıldı. Kapakların açılmasıyla Batman Çayı'nda aniden sular yükselince çayda bulunan bir vatandaş mahsur kaldı. Vatandaşlar, 112 Acil Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine Batman itfaiyesi ve AFAD ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, beraberlerinde götürdükleri halat yardımıyla vatandaşa can yeleği giydirerek son anda yükselen sulardan çıkarmayı başardı. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa