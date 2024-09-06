Baraj gölüne uçan araçtan inanılmaz kurtuluş

TUNCELİ - Tunceli'de otomobil baraj gölüne uçtu. Baraj kapakları açık olmadığı için suyun debisinin düşük olması olası bir faciayı önlerken araçta bulunan aynı aileden 4 kişi kurtarıldı.

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Mazgirt Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tunceli istikametinde seyir halinde olan Orhan Yaşar yönetimindeki 48 AKZ 616 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uzunçayır Baraj Gölüne düştü. Kazada, araç içindeki Orhan Yaşar ile eşi Narin Aslan Yaşar ve çocukları 5 yaşındaki Dilda ile 9 yaşındaki Elif Dilda Mazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı SAK timi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarıldı. Kazada hafif yaralanan 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aracın uçma anı güvenlik kamerasına takılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.