Baraj gölünde jandarmadan denetim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baraj gölünde jandarmadan denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Baraj gölünde jandarmadan denetim

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Sevişler Baraj Gölünde jandarma ekipleri tarafından karada ve suda yapılan denetimde fazla olta kullanımı sebebiyle 2 şahsa toplam bin 484 TL idari yaptırım uygulandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Sevişler Baraj Gölünde jandarma ekipleri tarafından karada ve suda yapılan denetimde fazla olta kullanımı sebebiyle 2 şahsa toplam bin 484 TL idari yaptırım uygulandı.

Manisa'nın Soma ilçesi Sevişler Barajında, Salı günü Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından karadan ve sudan olmak üzere 2 saatlik ortak denetim gerçekleştirildi. Gölmarmara ve Soma Jandarma ekipleri tarafından ortak yapılan denetimde 'Su Ürünleri Kanununa Muhalefet' ederek fazla olta kullanan 2 şahsa toplam bin 484 TL idari yaptırım uygulandı.

Yapılan denetimde jandarma ekipleri tarafından ayrıca bölgede bulunan vatandaşlara kaçak avlanma ve suda boğulma olayları ile de ilgili uyarılarda bulunuldu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Manisa Soma 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title