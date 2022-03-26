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Bara giren kirpiyi polisler teslim aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bara giren kirpiyi polisler teslim aldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir bara kirpi girdi.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir bara kirpi girdi. İşletme sahibi kirpiyi ayak altında ezilmesin diye battaniye ile alıp devriye gezen yunus polislere teslim etti.

Marmaris'te sokaklara inen yaban domuzları ve eşeklerden sonra dün gece saatlerinde bir kirpi de şehir merkezine geldi. Kirpi, Tepe Mahallesi'nde bulunan bir bara girdi. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde, nereden geldiği bilinmeyen kirpinin işletme sahibi tarafından, polar battaniye ile alınıp polislere teslim edildiği görüldü.

İşletmeci Aykut Mertel'den battaniye içinde kirpiyi alan polis ekiplerinin, şaşkın kirpiyi Günnücek Milli Parkı yakınlarına bıraktıkları öğrenildi. - MUĞLA

Bara giren kirpiyi polisler teslim aldı

Bara giren kirpiyi polisler teslim aldı

Bara giren kirpiyi polisler teslim aldı

Bara giren kirpiyi polisler teslim aldı

Bara giren kirpiyi polisler teslim aldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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