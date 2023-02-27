Banyoda kilitli kalan adamı itfaiye kurtardı 3. Sayfa Haberleri Banyoda kilitli kalan adamı itfaiye kurtardı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eşinden haber alamayan kadın, ekipleri harekete geçirdi. Banyoda kilitli kalan adamı itfaiye kurtardı SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eşinden haber alamayan kadın, ekipleri harekete geçirdi. Eve giren itfaiye ekipleri, banyoda kilitli kaldığı tespit edilen adamı bulunduğu yerden kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Gazisüleymanpaşa Mahallesi Yağcılar Caddesi üzerindeki evine gelen kadın, eşinin kapıyı açmaması üzerine endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla camdan içeri girerek evin kapısını açtı. Evde yapılan incelemede adamın banyoda kilitli kaldığı için kapıyı açamadığı ortaya çıktı. Şahıs bulunduğu yerden kurtarıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Banyoda kilitli kalan adamı itfaiye kurtardı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.