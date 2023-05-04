Banyo ve tuvalette üretilen 3 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi

Adana polisinin yaptığı operasyonda bir evin banyo ve tuvaletinde 3 bin 390 litre ve 204 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adana polisinin yaptığı operasyonda bir evin banyo ve tuvaletinde 3 bin 390 litre ve 204 şişe sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehre kaçak ürün getirildiğini ve bir adreste sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan baskınlarda polis bir evin banyo ve tuvaletinde 3 bin 390 litre ve 204 şişe sahte içki ele geçirdi.

Polisin diğer çalışmalarında ise 92 kaçak cep telefonu ve 156 bin 500 kaçak cinsel ürün ele geçirildi. Baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - ADANA