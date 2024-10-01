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Bantla Kapattıkları Plakalarıyla Radara Yakalandılar

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Şanlıurfa'da plakasını bantla kapatan sürücüler, yol üstündeki kantar ölçüm istasyonuna yakalanmamak için bu yöntemi denemelerine rağmen radara takıldılar. Ekipler, durdurdukları araç sahiplerine toplam 37 bin 153 lira ceza uyguladı.

- Plakasını bantla kapatan sürücüler radara yakalandı

Şanlıurfa'da plakasını bantla kapatan sürücülere ceza

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otoyoldan geçerken yol üstündeki kantar ölçüm istasyonuna yakalanmamak için aracının plakasını bantla kapatan sürücüler, radara yakalandı. Ekiplerce durdurulan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyoldan geçerken yol üstündeki kantar ölçüm istasyonuna, gişe ücretine ve hız ihlalleri uygulamalarına yakalanmamak için plakasının üzerini bantla kapatan sürücüleri radar kontrollü sırasında tespit etti. Tespit edilen araçlar durdurularak, sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği toplam 37 bin 153 lira para cezası kesildi.

(BB-SVY-HA-Y)

Bantla Kapattıkları Plakalarıyla Radara Yakalandılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa

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