Bankanın güvenlik görevlisine husumetlisi kurşun yağdırdı Güvenlik görevlisine 6 kurşun isabet ederken, seken kurşunlardan birisi yolda yürüyen kadının topuğuna isabet etti Adıyaman'da bir bankanın güvenlik görevlisine husumetlisi tarafından sıkılan kurşunlardan 6'sı vücuduna isabet etti.

Bankanın güvenlik görevlisine husumetlisi kurşun yağdırdı

Güvenlik görevlisine 6 kurşun isabet ederken, seken kurşunlardan birisi yolda yürüyen kadının topuğuna isabet etti

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir bankanın güvenlik görevlisine husumetlisi tarafından sıkılan kurşunlardan 6'sı vücuduna isabet etti. Seken kurşunlardan biri yoldan geçen kadının topuğunu sıyırdı.

Olay, Kap Cami Mahallesi Eski Kahta Caddesi Kap Cami karşısında bulunun bankanın önünde gerçekleşti. Daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi bankanın güvenlik görevlisini vurdu.

Banka girişinde bekleyen güvenlik görevlisinin yanına yaya olarak gelen ve tabancasını çıkartarak ateş eden şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vücudunun bacak ve kasık kısmına 6 adet kurşun isabet eden güvenlik görevlisi Ayhan D. kanlar içinde kaldı. Seken kurşunlar birisi bankanın önünde yürüyen G.C.'nin topuğuna isabet etti. Olay yerinde çok sayıda boş kovan görüldü. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar sonrasında çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine geldi. Kanlar içinde kalan güvenlik görevlisi ambulans ile Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu ve ameliyata alınacağı öğrenildi. Seken kurşunun topuğunu sıyıran kadının ise ayakta tedavisi yapıldı.

Polis ekipleri olayın şüphelisinin kimliğini tespit ettiği, yakalama çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi. Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder olay yerine gelerek bilgi aldı.