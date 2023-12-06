Banka Görevlisi Rolüyle 20 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu

Hatay Emniyet Müdürlüğü, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp 20 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 44 şahsı yakaladı. Dolandırıcılar çağrı merkezi kurarak müşteri hizmetlerinden arıyor gibi yapıyorlardı.

Çağrı merkezi kurup banka görevlisi gibi arayıp 20 milyon liralık vurgun yaptılar

Hatay Emniyet Müdürlüğü kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp 20 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 44 şahsı Hatay merkezli İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara ve Antalya'da yaptığı operasyonla yakaladı

Dolandırıcıların çağrı merkezi kurup müşteri hizmetlerinden arıyor gibi yaptıkları da belirlendi

HATAY - Hatay Emniyet Müdürlüğü kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp 20 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 44 şahsı Hatay merkezli İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara ve Antalya'da yaptığı operasyonla yakaladı. 22 Şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kendisini telefonla arayan ve banka görevlisi olduğunu söyleyen kişilere parasını kaptırdığı yönünde vatandaşlardan şikayet almaya başladı. Polis bu şikayetler üzerine harekete geçerek savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takibin sonucunda Hatay merkezli İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara ve Hatay'da dolandırıcılık yapan bir çetenin olduğunu tespit etti. Polis şüphelilerin İstanbul'un Kadıköy ilçesinde çağrı merkezi kurduklarını, buradan vatandaşları arayıp bir bankanın müşteri hizmetlerinden arıyor gibi yapıp vatandaşları dolandırdıklarını tespit etti. Polis yaptığı çalışmada şüphelilerin 117 vatandaştan 20 milyon lira dolandırdığını belirledi. Polis bu tespitleri yaptıktan sonra eş zamanlı olarak Hatay merkezli, İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara ve Antalya'da operasyon yaptı. Yapılan operayonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Polis dolandırıcıların çağrı merkezini de bastı. Çağırı merkezinde ve evlerde yapılan aramalarda 13 laptop, 8 tablet, 1 kayıt cihazı, 1 para sayma makinası, 1 kayıt cihazı, 48 cep telefonu, 5 flashbellek, 6 modem, 20 bin 850 dolar, 585 sterlin ve 8 bin 700 lira nakit para ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeyle sevk edildi. Şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 22'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.