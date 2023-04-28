Banka dolandırıcılığı soruşturmasında tutuklu müdürün borsadaki kaybını telafi için mağdurların parasını zimmete geçirdiği öğrenildi

Denizbank'ın özel fonu aracılığıyla aralarında Fatih Terim, Selçuk İnan, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin dolandırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma neticesinde tutuklu bulunan banka şube müdürünün, borsadaki kaybını telafi etmek için...

Denizbank'ın özel fonu aracılığıyla aralarında Fatih Terim, Selçuk İnan, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin dolandırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma neticesinde tutuklu bulunan banka şube müdürünün, borsadaki kaybını telafi etmek için mağdurların paralarını zimmetine geçirdiği öğrenildi. Ayrıca olaya ilişkin Fatih Terim'in de önümüzdeki günlerde ifade vermesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, ilk olarak bir iş adamının şikayeti üzerine 'bankacılık zimmeti' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldı. Denizbank bankasının özel fonu aracılığıyla aralarında teknik direktör Fatih Terim ile Selçuk İnan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Mert Çetin, Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi isimlerin de bulunduğu kişilerin dolandırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma neticesinde, banka şube müdürü S.E. (46), yaklaşık 1 ay önce gözaltına alındı, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdurların paralarını işlettiği öğrenildi

Şüpheli S.E.'nin müştekilere özel bir fon olduğundan bahsettiği, kar getirdiğini söyleyerek bu fona para yatırmalarını önerdiği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca, borsada yaklaşık 1 milyon dolar kaybettiği öne sürülürken, ifadesinde bu kaybettiği parayı telafi edebilmek için mağdurların parasını işlettiği ve bir süre sonra döndüremeyince bu durumun ortaya çıktığı öğrenildi.

30'a yakın mağdur ifade vermeye devam ediyor

Konuya ilişkin şimdiye kadar 30'a yakın mağdurun olduğu soruşturmada, mağdurlar 'müşteki' sıfatıyla ifade vermeye devam ediyor. Olayının mağdurları arasında yer alan Arda Turan ve Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde Savcılıktaki ifadelerini verdi. Yine mağdurlardan Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Mert Çetin de suç duyurusunda bulunarak şikayetçi olduklarını belirttiler.

Fatih Terim'in eşi ile kızı da ifade verdi

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, teknik direktör Fatih Terim'in eşi ile kızının da soruşturma çerçevesinde ifadesi alındı. Dün adliyeye işlemleri için gelen Terim'in ise önümüzdeki günlerde adliyeye gelerek Savcılığa ifade vereceği öğrenildi.

"Tek başına bu suçu işleyemez"

Öte yandan bazı mağdurların ifadeleri de ortaya çıktı. Mağdurlardan Galatasaraylı eski milli futbolcu Selçuk İnan ifadesinde, tutuklanan S.E.'yi 2011'den beri tanıdığını, banka işlemelerini yapıyor olması nedeniyle aralarında bir güven ilişkisi olduğunu, söz konusu fona para yatırılması durumunda kar payı alacağını, bunun üzerine parayı bankanın içerisinde teslim ettiğini söylediği öğrenildi. İnan'ın ifadesinin devamında, "Sonrasında S.E. 6 ay boyunca telefonlara çıkmayıp, bugün yarın diyerek bizi oyaladıktan sonra ödemiş olduğumuz paranın zimmete geçirildiğini anladık. Şikayetçiyim. S.E. tek başına bu suçu işleyemez" dediği öğrenildi.

Mert Çetin ifadesinde şikayetçi olduğunu ve zararının ödenmesini talep ettiğini ifade ederken, Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak parayı tamamen banka içerisinde teslim ettiğini, şikayetçi olduğunu ve zararının giderilmesini talep ettiğini söyledi.

Olaya ilişkin banka da açıklama yapmıştı

Ayrıca olaya ilişkin banka tarafından yapılan açıklamada, "Basına yansıyan haberlerdeki para alışverişleri; piyasa şartlarının ötesinde fahiş faiz getirileri elde etmek amacıyla iddia sahiplerince şubelerimiz dışında nakit olarak verilip, getirilerinin de yine kayıt dışında nakit olarak alındığı anlaşılan, bankacılık sistemimizde hiçbir izi bulunmayan, bankamıza ait bir dokümanın ibraz edilemediği, iddia sahiplerinin ancak aralarındaki para hareketlerinde aksama olduğunda bankamızın durumdan haberdar edildiği işlemlerden ibarettir. Konudan haberdar olduğumuz anda, aynı gün teftiş kurulumuz tarafından teferruatlı bir inceleme başlatılmış ve eş zamanlı olarak da bizzat bankamız tarafından BDDK Başkanlığı'na ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli bildirimlerde bulunulmuştur" denilmişti.

Soruşturma çerçevesinde şimdiye kadar 30'a yakın mağdurun olduğu da öğrenilirken, olayda banka yöneticilerinin de sorumluluğunun olup olmamasına ilişkin tespitler ise tüm ifadelerin alınmasıyla ortaya çıkacak. - İSTANBUL