Banka dolandırıcılığı soruşturmasında Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Muslera ifade için adliyeye geldiİSTANBUL Denizbank'ın yüksek getirili özel fonu vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin...

Banka dolandırıcılığı soruşturmasında Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Muslera ifade için adliyeye geldi

İSTANBUL Denizbank'ın yüksek getirili özel fonu vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera adliyeye ifade vermeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından bir iş adamının şikayeti üzerine 'bankacılık zimmeti' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldı. Denizbank'ın özel fonu aracılığıyla aralarında Teknik Direktör Fatih Terim ile Selçuk İnan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Mert Çetin, Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi isimlerin de bulunduğu kişilerin dolandırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 10 Nisan'da gözaltına alınan banka Şube Müdürü S.E. (46), daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30'a yakın mağdur ifade vermeye devam ediyor

Konuya ilişkin şimdiye kadar 30'a yakın mağdurun olduğu soruşturmada, mağdurlar 'müşteki' sıfatıyla ifade vermeye devam ediyor. Olayın mağdurları arasında yer alan Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera da bugün savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ünlü isimler ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.