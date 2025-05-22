Banka Çalışanı Kadına ve Nişanlısına 21 Yıl Hapis Talebi

Banka Çalışanı Kadına ve Nişanlısına 21 Yıl Hapis Talebi
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Konya'nın Ereğli ilçesinde bir banka çalışanı, kendisi ve nişanlısının hesaplarına 34 milyon lira aktararak tutuklandı. Şüpheliler hakkında 21'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Banka çalışanı, nişanlısının borçlarından ötürü kendisini bu işe yönlendirdiğini iddia etti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, çalıştığı özel bankada kendisi ve nişanlısının hesabına 34 milyon lirayı aktardığı belirlendikten sonra tutuklanan banka çalışanı kadın ve nişanlısı hakkında 21'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Banka çalışanı kadın, kendisini olaya nişanlısının yönlendirdiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan banka şubesinin yetkilileri, bankanın hesaplarındaki eksikliği fark etmesi üzerine durumu Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Yapılan inceleme sonrası banka çalışanı P.Y.'nin 2024 yılının Mart ve Haziran ayları arasında zimmetine para aktardığı belirlendi. Şikayet üzerine P.Y. ve nişanlısı S.A., geçtiğimiz yıl Temmuz ayında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheliler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Banka çalışanı P.Y. ve nişanlısı S.A. hakkında '5411 Sayılı Bankacılık Kanuna Aykırılık' suçundan 21'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, banka çalışanı P.Y.'nin ifadesinde, olayların başında nişanlısı S.A.'nın borçları olduğunu söyleyerek, "Bankadan bir şekilde para ayarlayamaz mısın' diyerek kendisini bu işe yönlendirdiğini söyledi.

"20 milyon 700 bin liralık kısmını kripto borsasında işlem açarak kaybettim"

P.Y. ifadesinde, 49 farklı müşterinin hesabından işlem yaptığını, bunu da kendisinin ve nişanlısı S.A.'nın borçlarını ödemek ve vade dönüşümlerinde aldığı paraları yerine koymak amacıyla yaptığını söyledi. P.Y., tanıdığı 25 kişinin bu banka dışındaki hesaplarına paraları aktardığını ardından paraların büyük kısmını kendine ait farklı banka hesaplarına yatırttığını ve 1 milyon 500 bin TL'lik kısmı ile borçlarını ödediğini belirterek, "20 milyon 700 bin liralık kısmını kripto borsasında kaldıraçlı işlem açarak kaybettim. 11 milyon 200 bin lirayı ise nişanlıma iletmek üzere 7 kişinin hesabına aktardım. Bu kişiler de nişanlımın sahibi olduğu firmanın kağıt üzerindeki sahibi olan H.D'nin banka hesaplarına paraları gönderdiler ve bu parayı S.A. kendisi yönetti" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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