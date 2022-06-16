Bangladeşlileri yurt dışına kaçırmaya çalışan 5 organizatör tutuklandı - Haberler

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Bangladeşlileri yurt dışına kaçırmaya çalışan 5 organizatör tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bangladeşlileri yurt dışına kaçırmaya çalışan 5 organizatör tutuklandı

Denizli'de yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan Bangladeş uyruklu 35 düzensiz göçmeni, Muğla üzerinden yurt dışına kaçırmayı planlayan 5 organizatör tutuklandı.

Denizli'de yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan Bangladeş uyruklu 35 düzensiz göçmeni, Muğla üzerinden yurt dışına kaçırmayı planlayan 5 organizatör tutuklandı.

Denizli'de giriş çıkışlarında bulunan arama- kontrol noktalarında yapılan son denetimlerde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları ve aynı yöntemle Muğla üzerinden yurt dışına çıkmayı planladıkları tespit edilen Bangladeş uyruklu 35 düzensiz göçmen ile bu kişilere yardım eden 5 organizatör yakalandı. İşlemleri tamamlan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatörler hakkında ise "Göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen organizatörler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bangladeş Denizli Göçmen Muğla 3. Sayfa Haberler

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