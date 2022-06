Bangladeş'teki yangın faciasında can kaybı 49'a yükseldi - Haberler

Bangladeş'in Chittagong şehrinde konteyner deposunda çıkan yangında can kaybının 49'a yükseldiği bildirildi.

Bangladeş'in Chittagong şehrinde dün Hollanda- Bangladeş ortak girişimi olan BM Inland Container Depot adlı konteyner deposunda yangın çıkmış ve çok sayıda patlama meydana gelmişti. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan arama çalışmalarında, can kaybının 36'dan 49'a yükseldiği bildirildi. Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ederken, en az 400 kişinin yangın ve patlamalarda yaralandığını bildirmişti.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, patlamalara kimyasal yüklü konteynerlerin neden olduğu düşünülüyor. Bangladeş ordusundan patlayıcı uzmanları itfaiyecilere yardım etmek için çağrılırken, ordu, depodaki kimyasalların Hint Okyanusu'na akmasını önlemek için kum torbalı önlem aldı. Depoda yaklaşık 4 bin konteynerin olduğu aktarılarak, konteynerlerin çoğunda Batılı perakendecilere ihraç edilmeyi bekleyen milyonlarca dolarlık tekstil ürünü bulunduğu ifade edildi.

Bangladeş'te 2005'ten bu yana yaşanan endüstriyel felaketlerde binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te 2005'ten bu yana binden fazla insan yaşanan 12 endüstriyel felakette hayatını kaybetti. Başkent Dakka'da 2012 yılında, bir hazır giyim fabrikasında çıkan yangında çıkışların kilitli olması nedeniyle yaklaşık 117 işçi, 2013 yılından ise Dakka dışındaki 8 katlı Rana Plaza'nın çökmesi sonucu bin 100'den fazla kişi, 2019'da Dakka'nın en eski yerleşim bölgesinde dükkanlar ve depolarla dolu 400 yıllık bir alanda çıkan yangında en az 67 kişi, 2021'de Dakka dışındaki bir yiyecek ve içecek fabrikasında çıkan yangında en az 52 kişi hayatını kaybetmişti. - DAKKA

