Bangladeş'teki Uçak Kazasında Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

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Bangladeş'te Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağının Milestone Okulu yerleşkesine düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya ulaştı. Olayda 100'den fazla kişi yaralandı.

Bangladeş'te Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağının Milestone Okulu yerleşkesine düştüğü kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Bangladeş'teki uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor. Başkent Dakka'nın kuzeyinde Hava Kuvvetleri'ne ait F-7 BGI eğitim uçağının Milestone Okulu yerleşkesine düştüğü kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Bangladeş medyası, olayda 100'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, kaza sırasında öğrencilerin derste olduğunu aktardı. İtfaiye görevlileri, uçağın okulun kantin çatısına düştüğünü söyledi. Bangladeş ordusundan yapılan açıklamada ise uçağın, havalandıktan kısa süre sonra düştüğü belirtildi. - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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